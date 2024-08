POL-OG: Friesenheim, A5 - Auffahrunfall

Durmersheim (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montag gegen 3 Uhr beobachten, wie vier noch unbekannte männlichen Personen sich an einem Fenster einer Gaststätte in der Hauptstraße zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fensterscheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Dort brachen die Diebe einen Spielautomaten auf und entwendeten ein darin befindliches Geld. Die Höhe des ...

