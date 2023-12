Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Wohnungseinbruch und Einbruchsversuch in Einfamilienhäuser

Kirchheimbolanden / Dannenfels (ots)

Am Mittwoch, dem 13.12.2023, wurde in der Zeit von ca. 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr in zwei, in direkter Nachbarschaft gelegenen, Einfamilienhäuser in der Straße "An den Neuäckern" in Dannenfels eingebrochen. Bei einem Haus konnte/n der/die Täter ein Fenster im Erdgeschoß aufhebeln und so ins Innere des Hauses gelangen. Dort wurde der Hund der geschädigten Bewohner in einem Zimmer eingesperrt. Anschließend erbeuteten der/die Täter überwiegend Schmuck aus dem Anwesen. Bei dem anderen Einfamilienhaus schlugen der/die Täter die Scheibe einer rückwärtig gelegenen Glasschiebetür ein. Aufgrund einer Sperre konnten der/die Täter trotzdem die Tür nicht aufschieben. Ein Eindringen in das Haus hat nicht stattgefunden. Hinweise auf den/die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell