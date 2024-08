POL-OG: Baden-Baden,A5 - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hausach (ots) - Am Samstag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Diebstahl in einer Bank in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei noch Unbekannte zusammen agiert haben und entwendeten die EC-Karte eines Seniors durch Ablenkung, nachdem sie ihn bei der PIN-Eingabe beobachtet haben. Während der Bargeldabhebung des Mannes wurde er vermutlich von einem der Täter in ein Gespräch verwickelt, und darauf ...

mehr