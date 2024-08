Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Diebstahl durch "Shoulder Surfing"

Hausach (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Diebstahl in einer Bank in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei noch Unbekannte zusammen agiert haben und entwendeten die EC-Karte eines Seniors durch Ablenkung, nachdem sie ihn bei der PIN-Eingabe beobachtet haben. Während der Bargeldabhebung des Mannes wurde er vermutlich von einem der Täter in ein Gespräch verwickelt, und darauf hingewiesen, dass der Geldautomat defekt sei. In der Zeit soll der zweite Mann die Karte aus dem Automaten entnommen haben. Der Senior ging in der Folge davon aus, dass seine Karte von dem Automaten eingezogen wurde. Trotz einer zeitnahen Sperrung der Karte stellt sich heraus, dass die Unbekannten in der Zwischenzeit mit der Karte des Mannes Geld abgehoben hatten.

Verhaltenshinweise der Polizei:

- Geben Sie die PIN immer verdeckt ein. - Achten Sie darauf, ob fremde Personen den Abhebevorgang beobachten und ob der Diskretionsabstand eingehalten wird. - Geben Sie ihre Bankkarte nicht aus der Hand und achten sie stets darauf, dass Sie Ihre echte Kreditkarte noch im Besitz haben. - Sollte es Auffälligkeiten geben, kein weiteres Geld abheben und einen Mitarbeiter des Kreditinstitutes informieren.

/al

