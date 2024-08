Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach Bränden

Kehl (ots)

Zu mehreren Vegetationsbränden kam es im Bereich der Gemeinde Willstätt am frühen Donnerstagabend zwischen 18 und 19 Uhr. Durch Hinweise von Zeugen gelang es den alarmierten Polizisten einen 36 Jahre alten Mann im Bereich eines Feldes im Gewann Rosengarten festzunehmen. Hierbei leistete er nicht unerheblichen Widerstand und bespuckte außerdem eine Polizistin. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Zusammenhang mit den Brandlegungen stehen könnte. Auch wird derzeit überprüft ob der Mann möglicherweise mit weiteren Bränden im Bereich Willstätt der vergangenen Tage in Verbindung stehen könnte. Er wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Freitag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die vorläufige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 36 Jährige wurde daraufhin in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell