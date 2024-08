Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Bei Diebstahl erwischt und geflüchtet

Friesenheim, Oberweier (ots)

Die Flucht einer fünfköpfigen Gruppe nach einem mutmaßlichen Diebstahl führte am Donnerstagnachmittag zu leichten Verletzungen bei der Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Oberweierer Hauptstraße. Zuerst hatten sich ersten Ermittlungen zufolge vier Personen der Gruppe, bestehend aus Männern und Frauen, einen Rucksack voll mit Waren des Lebensmittelmarktes zusammengestellt und wollten den Markt dann, ohne diese zu bezahlen, verlassen. Eine Mitarbeiterin des Marktes folgte der Gruppe daraufhin zu dem Auto, wo ein Fahrer bereits gewartet haben soll. Den Rucksack konnte sie hierbei an sich nehmen. Bei der folgenden Flucht der fünf Verdächtigen, soll der Fahrer des Wagens beim Ausparken über den Fuß der einschreitenden Mitarbeitern gefahren sein und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben. Weitere Ermittlungen, die zu den Identitäten der Personen führten, ergaben außerdem den Verdacht, dass das genutzte Auto offenbar keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Bei den im Rucksack befindlichen Waren, handelte es sich um Lebensmittel im Wert von rund 90 Euro. Beamte des Polizeireviers Lahr führen nun Ermittlungen wegen Bandendiebstahls und der Verkehrsunfallflucht.

/ma

