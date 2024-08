Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Kehl - Auffinden einer Frauenleiche

Kehl (ots)

Am Dienstag wurde durch den Mitarbeiter einer Firma eine tote Frau auf einem Firmengelände im Bereich des Kehler Rheinhafens aufgefunden. Aufgrund des Zustandes des Leichnams dürfte die Frau dort schon mehrere Tage gelegen haben, weshalb die Umstände des Todes bislang unklar sind. Am Donnerstag fand eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams statt. Hierbei konnte die Frau noch nicht zweifelsfrei identifiziert sowie die genaue Todesursache geklärt werden, weshalb die Kriminalpolizei Offenburg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat. Hierbei soll geklärt werden, ob die Frau eines natürlichen Todes gestorben oder durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Am Freitagvormittag fand rund um den Fundort der Leiche im Bereich Carl-Benz-Straße, Hafenstraße und Südstraße erneut eine großräumige Durchsuchung statt, die den Ermittlern Anhaltspunkte zur Klärung der Todesumstände liefern könnte. Personen, die in den letzten zwei Wochen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, an denen eine mit blauer Jeans und weißem Oberteil mit schwarzen Punkten bekleidete Frau mittleren Alters beteiligt war, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-2820.

/ag/ks

