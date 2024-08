Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Windschläg, Willstätt - Rasentraktoren gestohlen, Hinweise erbeten

Offenburg-Windschläg, Willstätt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt auf das Gelände zweier Sportvereine in Windschläg und Willstätt verschafft und haben jeweils einen Rasentraktor in ihren Besitz gebracht. In der Windschläger Straße sind die Eindringlinge durch ein Zugangstor auf das Areal eines Sportvereins gelangt und haben dort eine Garage aufgebrochen. Daraus wurde ein hochwertiger, roter Mähtraktor der Marke "Kubota", Typ G23-II gestohlen. Mit identischer Vorgehensweise waren die Einbrecher auch im Rosengarten in Willstätt aktiv. Ebenfalls aus einer verschlossenen Garage entwendeten die Diebe einen Rasentraktor der Marke "Husqvarma" TC 139T. Das schwergewichtige Diebesgut könnte mit Transportfahrzeugen oder Anhängern weggeschafft worden sein. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, wird geprüft. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden entweder unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg oder unter der Telefonnummer: 07805 91570 an die Ermittler des Polizeipostens Appenweier erbeten.

