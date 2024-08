POL-KS: Werra-Meißner Kreis, Witzenhausen, tödlicher Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Werra-Meißner Kreis, Witzenhausen, tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 45-jährige Fahrer des Motorrades aus Witzenhausen befuhr die L 3389 von der B 451 kommend in Fahrtrichtung der Ortschaft Dohrenbach. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Nach derzeitigen Ermittlungsstand waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert. Trotz medizinischer Versorgung verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

