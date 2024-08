Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermeintlicher Notfall entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die Sorge eines anderen Verkehrsteilnehmers um einen regungslosen Mann auf dem Fahrersitz eines stehenden Autos auf der B 7 zwischen Vellmar und Espenau führte in der vergangenen Nacht zum Ende einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt mit 1,4 Promille. Der Autofahrer war mutmaßlich aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades am Steuer seines Pkws eingeschlafen. Ein anderer Autofahrer hatten wegen des Wagens, der am Rand der Bundesstraße stand, angehalten. Nachdem der zusammengesunkene Mann auf dem Fahrersitz auf Hupen nicht reagierte, alarmierten der besorgte Verkehrsteilnehmer gegen 3:20 Uhr den Rettungsdienst. Nur wenige Augenblicke später war zufällig eine Streife der Wachpolizei vorbeigekommen und hatte festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage. Rettungskräfte brachten den 20-Jährige aus dem Landkreis Kassel zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, das er noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Dort wurde ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten des Polizeireviers Nord seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 20-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

