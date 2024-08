Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann erwischt Auto-Aufbrecher in seiner Garage: 35-Jähriger nach Angriff mit Zierleiste festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Einen Auto-Aufbrecher erwischte in der vergangenen Nacht ein Mann aus der Kasseler Tischbeinstraße in seiner Garage, als er gegen 2:30 Uhr etwas aus seinem Fahrzeug holen wollte. Auf sein brachiales Hantieren an dem Pkw angesprochen schlug der Täter mit einer bereits abgerissenen Zierleiste nach dem Auto-Besitzer, der dem Angriff jedoch glücklicherweise ausweichen konnte und unverletzt blieb. Die anschließend eingeleitete Fahndung der alarmierten Streifen führte schnell zum Erfolg, da ein Anwohner aus der Straße "An der Karlsaue" den Polizisten des Reviers Mitte den Hinweis auf das Versteck des geflüchteten Täters gab: In einem Gebüsch hockend klickten für den 35-jährigen Mann schließlich die Handschellen. Beute hatte er keine gemacht, dafür aber einen Schaden von ca. 2.000 Euro an dem Auto in der Garage angerichtet. Bei dem Tatverdächtigen, einem in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Höxter lebenden Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit, stellten die Beamten ein unter das Waffengesetz fallendes Messer sicher. Da sich der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende und erschöpft wirkende Festgenommene kaum noch auf den Beinen halten konnte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht. Der bereits polizeibekannte 35-Jährige muss sich nun wegen des Auto-Aufbruchs, Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

