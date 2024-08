Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Fahrer richtet 10.000 Euro Schaden an geparktem VW Bus in Schirmerstraße an und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Etwa 10.000 Euro Schaden an einem geparkten VW T5 Multivan sind das Ergebnis eines Unfalls durch einen bislang noch unbekannten Fahrer in der Schirmerstraße zu Beginn der Woche. Nun ermittelt die Unfallfluchtgruppe der Polizei und sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum, der zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 14:20 Uhr, liegt, Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Unfall gemacht haben und Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben können.

Der silberne VW T5 Multivan hatte im Tatzeitraum in der Schirmerstraße in Höhe der Hausnummer 4 am rechten Fahrbahnrand gestanden. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe davon aus, dass der verursachende Pkw auf der Schirmerstraße von der Fuldatalstraße kommend in Richtung Gartenstraße fuhr. Aus noch unbekannten Gründen streifte der Fahrer den geparkten VW Bus im Vorbeifahren offenbar und richtete auf der gesamten Fahrerseite einen erheblichen Schaden in Form von Dellen und Kratzern an. Das verursachende Fahrzeug dürfte bei dem Zusammenstoß ebenfalls deutlich sichtbare Schäden davongetragen haben. Konkretere Hinweise auf Fahrer oder Fahrzeug liegen bislang jedoch nicht vor.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell