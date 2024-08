Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt: Festgenommener bedroht und beleidigt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Dank des schnellen Hinweises eines Passanten hat die Polizei in der vergangenen Nacht einen mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Zeuge war gegen Mitternacht auf eine Streife der Wachpolizei zugelaufen, die auf der Holländischen Straße an einer roten Ampel stand, und schilderte, dass ein Mann in unmittelbarer Nähe aktuell Hauswände besprüht. Er hatte den Sprayer sogar auf sein Treiben angesprochen, dieser habe aber völlig unbeeindruckt weitergemacht, so der Zeuge. Die hinzugeeilten Wachpolizisten konnten den 38-Jährigen noch mit der Sprühdose in der Hand festnehmen und bei ihm sechs weitere Farbdosen beschlagnahmen. An einem Mehrfamilienhaus und der Fassade einer Grundschule stellten die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord im Anschluss frische Graffitis fest, die bis zu sechs Quadratmeter groß sind. Der Gesamtsachschaden der großflächigen Schmierereien, bei denen es sich um einzelne Buchstaben und Worte mit unbekannter Bedeutung handelt, dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Auf dem Weg zum Revier wurde der unter Alkoholeinfluss stehende 38-Jährige aus Immenhausen, bei dem ein Atemalkoholtest 2,2 Promille ergab, zunehmend aggressiv. Fortlaufend beleidigte er die Polizisten auf Übelste und sprach Drohungen aus, weshalb er nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht wurde und den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen musste. Neben den Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung erwartet den 38-Jährigen nun auch eine Kostenrechnung für die Übernachtung im Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

