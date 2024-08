Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reifen von fünf Fahrzeugen in Karolinenstraße zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Karolinenstraße in Kassel die Reifen von fünf geparkten Fahrzeugen zerstochen. Ein betroffener Autobesitzer hatte am heutigen Morgen Beschädigungen an einem Reifen seines schwarzen VW Passat entdeckt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren in der Karolinenstraße auch noch Reifen an einem gelben Renault Kastenwagen, einem grauen VW Passat, einer schwarzen Mercedes A-Klasse und einem silbernen Skoda Octavia mutwillig beschädigt worden, wobei die Täter mit einem unbekannten Gegenstand ein bis drei Reifen jedes Fahrzeugs zerstachen. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 1 Uhr in der Nacht und 7 Uhr am Morgen eingrenzen.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen noch unbekannte Täter und sucht Zeugen. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Tatortbereich gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell