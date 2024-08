Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Faustschlägen: Zwei unbekannte Täter flüchten mit weißem Audi; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in der Kasseler Westendstraße suchen die Beamten der EG 1 der Polizei derzeit nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben können. Diese konnten trotz der bisher angestellten Ermittlungen noch nicht identifiziert werden.

Der Fall hatte sich in der Nacht zum Samstag, dem 3. August 2024, gegen 2:10 Uhr, in der Westendstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, ereignet. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West wurde das blutende Opfer, ein 35-jähriger Mann aus Kassel, bereits in einem Rettungswagen behandelt. Er musste anschließend mit einem Nasenbeinbruch im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Zeugen schilderten den Polizisten, dass die beiden unbekannten Männer eine Frau verbal attackiert hatten, mit der sich der spätere Verletzte auf dem Gehweg unterhalten hat. Als der 35-Jährige eine beschützende Rolle eingenommen haben soll, hätten ihn die Täter mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert, bevor sie in einen weißen Audi stiegen und die Flucht ergriffen. Es soll sich um zwei 25 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große und dünne Männer gehandelt haben, die einen dunkleren Teint hatten. Der erste Täter hatte dunkle gelockte Haare, der zweite schwarze Haare, so die Zeugen.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell