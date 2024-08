POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 85-jährige Brigitte S. ist wieder da

Kassel (ots) - Am heutigen Sonntag brach gegen 11:15 Uhr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Knappenstraße in Sontra aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand. Eine 87-jährige Bewohnerin hatte bereits eigenständig die Wohnung verlassen und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Nach Betreten des ...

