Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Grebenstein, Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt

Kassel (ots)

Gegen 22.30 Uhr am Freitag, 09.08.2024, kam es in Grebenstein in der Bahnhofstraße zu einem Raubüberfall auf einen dortigen Lebensmittelmarkt. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat die Büro-Räumlichkeiten, bedrohte die dort anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Täter lediglich einen geringen Geldbetrag und flüchtete anschließend zu Fuß über einen Nebeneingang in ein angrenzendes, park- ähnliches Gelände. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, schlanke Statur, braune Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, schwarzen Schuhen sowie einer neonfarbenen Warnweste. Weiterhin trug er eine Maske über Mund und Nase. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Kassel geführt. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kassel unter 0561-9100 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Thomas Stumpf, Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

