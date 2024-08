Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto-Aufbrecher auf frischer Tat dank Zeugin festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Danke einer aufmerksamen Anwohnerin nahm eine Streife des Polizeireviers Mitte am heutigen Freitagmorgen einen Auto-Aufbrecher auf frischer Tat fest. Die Zeugin hatte den Mann gegen 5:10 Uhr beim Einschlagen der Scheibe eines in der Lutherstraße geparkten Pkw beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort zum Ort des Geschehens eilende Streife des Innenstadtreviers nahm den mutmaßlichen Täter, einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest. Er hatte eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten Honda eingeschlagen und offenbar in dem Wagen nach Wertsachen gesucht. Diebesgut fanden die Beamten bei der Durchsuchung des bereits hinreichend bei der Polizei bekannten 52-Jährigen allerdings nicht. Anscheinend hatte er keine Beute gemacht. Der Mann muss sich nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

