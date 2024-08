Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Straßenraub nach Dönerkauf: 43-Jähriger bei Fahndung festgenommen und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2 Uhr, überfielen zwei zunächst unbekannte Täter einen 56-Jährigen aus Kassel, unmittelbar nachdem dieser sich einen Döner in der Unteren Königsstraße gekauft hatte. Einer der Täter hatte das Opfer unvermittelt mit einer Gehhilfe ins Gesicht geschlagen und den Mann dadurch verletzt. Der zweite Täter raubte dem 56-Jährigen, der zu Boden gegangen war, daraufhin die Umhängetasche samt Geldbörse und Bargeld. Anschließend waren beide Räuber vom Tatort geflüchtet. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Täter, die ein Augenzeuge, ein Angestellter eines dortigen Döner-Imbisses, gegenüber der Polizei abgeben konnte, führte die Fahndung nach den flüchtigen Männern etwa zwei Stunden später zu einem Teilerfolg. Beamte des Polizeireviers Nord nahmen im Bereich der Haltestelle "Altmarkt" einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen fest, auf den eine der Täterbeschreibungen genau zutraf. Bei ihm fanden die Beamten auch Bargeld, wobei es sich um das geraubte Geld handeln dürfte.

Aufgrund der Zeugenaussagen und der weiteren Ermittlungen der Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 ist der 43-Jährige dringend tatverdächtig, den Raub auf den 56-Jährigen gemeinschaftlich mit einem noch unbekannten Mittäter begangen zu haben. Der algerische Staatsangehörige lebt momentan in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel. Bei ihm wird von Fluchtgefahr ausgegangen, weshalb er am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt wurde, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten zweiten Täter dauern aktuell an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell