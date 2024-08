Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilfahnder der OE City nehmen vier mutmaßliche Drogendealer fest: Tatverdächtige werden Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Erneut konnten Zivilfahnder der OE City der Kasseler Polizei am gestrigen Dienstag in der Kasseler Innenstadt vier mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Darüber hinaus fanden die Polizisten in einer Hecke versteckte Drogen, wobei es sich um eine nicht geringe Menge handelte. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 25 und 31 Jahren mit marokkanischer, algerischer und tunesischer Staatsangehörigkeit, die alle bereits wegen Betäubungsmittelkriminalität bei der Polizei bekannt sind, werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Zunächst war den Zivilpolizisten gegen 15 Uhr ein Erfolg mit der Festnahme eines 31-jährigen Mannes am Landgraf-Philipps-Platz gelungen. Die Fahnder hatten zuvor ein Drogengeschäft beobachtet und den mutmaßlichen Verkäufer, der im Anschluss Richtung Stern lief, sofort gestoppt. Bei einer Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Polizisten zehn verkaufsfertige Plomben mit Kokain und Marihuana sowie Drogengeld. Zudem konnten die Beamten bei einer anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers des Mannes zusätzlich eine kleine Menge Betäubungsmittel und Utensilien für den Verkauf von Drogen sicherstellen. Da der Tatverdächtige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit aktuell keinen festen Wohnsitz hat, wurde er bis zu seiner Vorführung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Nur zwei Stunden später klickten für drei weitere mutmaßliche Dealer harter Drogen unweit entfernt am Martinsplatz die Handschellen. Die Zivilfahnder hatten dort einen anderen 31-Jährigen entdeckt, der ihnen bereits wegen Drogenhandels bekannt war, weshalb sie den auf einer Bank sitzenden Mann im Blick behielten. Nachdem die beiden mutmaßlichen Komplizen hinzugekommen waren, tauschten die drei Männer augenscheinlich Drogen aus, die einer von ihnen in eine Hecke legte und die Tüten mit Blättern abdeckte. Mit Unterstützung von hinzugerufenen Streifen der Stadtpolizei konnten die drei Tatverdächtigen im Anschluss festgenommen werden. In dem Versteck, in dem das Rauschgift offenbar bis zum Weiterverkauf deponiert wurden, wurden insgesamt rund 85 Gramm Kokain und Haschisch gefunden und beschlagnahmt. Die Durchsuchungen der drei Festgenommenen förderten neben weiteren 16 Plomben verkaufsfertigen Drogen mehrere Handys und Drogengeld zutage. Da die drei festgenommenen Männer im Alter von 25, 30 und 31 Jahren, von denen einer keinen festen Wohnsitz hat und zwei in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel leben, im Verdacht stehen, gemeinsam einen schwunghaften und gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in der Kasseler Innenstadt betrieben zu haben, droht nun die Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

