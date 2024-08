Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt endet mit Unfall und 30.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von 30.000 Euro, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, führte am gestrigen Montagabend in Kassel-Kirchditmold eine Fahrt mit Alkohol am Steuer. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war ein 24-jähriger Autofahrer aus Vellmar gegen 23 Uhr stadtauswärts auf der Heßbergstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Teichstraße soll der junge Fahrer mit seinem Mazda auf dem mittleren Fahrstreifen einen anderen Autofahrer überholt haben. Anschließend verriss er offenbar das Lenkrad und prallte ungebremst gegen einen Audi, der auf dem Parkstreifen neben der Straße abgestellt war. An dem Mazda entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Mit weiteren 20.000 Euro schlägt der Schaden an dem Audi zu Buche. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Mazda-Fahrer vernahmen die Polizisten an der Unfallstelle Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend über 2,5 Promille, weshalb dem 24-Jährigen auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

