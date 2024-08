Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Lexus RX 450h und grauer Toyota Land Cruiser in Bad Wilhelmshöhe gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte Autodiebe haben am Wochenende im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zwei hochwertige Pkw im Gesamtwert von rund 120.000 Euro gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung gehen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Zunächst hatte sich am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr der Besitzer eines weißen Lexus RX 450h bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines auf dem Parkplatz am Herkules abgestellten Pkw bemerkt hatte. Wie der Mann aus Frankfurt angab, hatte er den drei Jahre alten Wagen zwei Stunden zuvor dort geparkt und zuletzt gesehen. Von dem Hybrid-Fahrzeug und den professionell agierenden Tätern fehlt bislang jede Spur. In der Wilhelmshöher Allee, nahe der Stephanstraße, schlugen die Autodiebe im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmittag, 13:00 Uhr, zu. Dort erbeuteten sie einen grauen Toyota Land Cruiser, der erst vor wenigen Wochen zugelassen wurde. Die europaweite Fahndung nach dem neuwertigen SUV, der am Straßenrand geparkt war, verlief bisher ohne Erfolg.

Wer an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht hat und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell