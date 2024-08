Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub auf Firmengelände in Sandershäuser Straße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein Unbekannter hat am heutigen Freitagmorgen im Kasseler Stadtteil Bettenhausen den Mitarbeiter einer Firma überfallen, nachdem dieser aus seinem Auto gestiegen war. Mit der Beute, einer schwarzen Ledermappe samt Bargeld, ergriff der Täter im Anschluss zu Fuß die Flucht. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Da die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Räuber vor der Tat bereits eine Zeit lang an der Sandershäuser Straße gestanden und offenbar gewartet hatte, erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise durch Zeugen zu erhalten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Raub gegen 9:35 Uhr auf dem Firmengelände an der Sandershäuser Straße, nahe der Leipziger Straße, ereignet. Nachdem der Mitarbeiter sein Fahrzeug auf dem Firmengelände geparkt hatte und ausgestiegen war, näherte sich der Täter dem Mann von hinten an und schlug ihn unvermittelt nieder, sodass er zu Boden stürzte. Anschließend riss er dem Opfer die Ledermappe mit einer größeren Bargeldsumme aus der Hand und ergriff die Flucht in Richtung Königinhofstraße. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte bisher leider nicht zur Festnahme des Täters. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, schlank, 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, vollständig schwarz gekleidet, langärmeliges Oberteil mit über den Kopf gezogener Kapuze, schwarze Schuhe.

Zeugen, die am heutigen Freitagmorgen verdächtige Personen im Bereich rund um den Tatort gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des K 35 unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell