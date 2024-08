Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund beißt Mann an Haltestelle Weserspitze: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein 42-jähriger Mann wurde am gestrigen Donnerstagabend an der Straßenbahnhaltestelle Weserspitze in Kassel von einem Hund in das linke Bein gebissen. Der bislang unbekannte Halter des Tiers soll nach dem Vorfall in Richtung Hartwigstraße weggelaufen sein, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der verletzte 42-Jährige aus Kassel gegen 18 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Bei Eintreffen der Streife war der Hundehalter, ein Mann mittleren Alters, der ein blaues T-Shirt und ein dunkles Käppi getragen haben soll, bereits geflüchtet. Die anschließende Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Bei dem Hund soll es sich laut Opfer um einen schwarzen Kampfhund gehandelt haben. Ob dieser angeleint war, ist bislang noch ungeklärt. Der 42-Jährige wurde von Rettungskräften zur Behandlung der blutenden Bisswunde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell