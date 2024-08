Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher wird von Bewohner ertappt: Polizei bittet um Hinweise auf durch Losse geflüchteten Täter

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Der nach Hause kommende Bewohner eines Reihenhauses im Biegenweg in Kassel hat am gestrigen Mittwochabend gegen 22:45 Uhr einen Einbrecher überrascht. Der Täter hatte nach der Begegnung an der Terrassentür sofort Fersengeld gegeben. Wie sich herausstellte, war er zuvor über die Terrassentür in das Wohnhaus eingestiegen und hatte Bargeld sowie zwei Sammlermesser erbeutet. Der Bewohner hatte den ungebetenen Gast noch durch den Fluss "Losse" in Richtung Olebachweg flüchten sehen, wo sich seine Spur verliert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte leider nicht mehr zum Erfolg. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen auf den Unbekannten, der folgendermaßen beschrieben wird:

- männlich, 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, graue Haare, schwarzes T-Shirt mit weißen Streifen auf den Ärmeln, kurze Jeanshose, dunkle Sportschuhe, Umhängetasche.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell