Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Autofahrer übergibt verletztem Fußgänger Pflaster und fährt weiter: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw hat am gestrigen Mittwochnachmittag in der Hersfelder Straße in Kassel einen Fußgänger angefahren. Der Mann am Steuer soll nach dem Unfall zunächst angehalten haben, setzte aber nach einem kurzen Gespräch und der Übergabe eines Pflasters seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den verletzten Fußgänger zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie der 28-jährige Fußgänger aus Kassel auf dem Polizeirevier Mitte schilderte, hatte sich der Unfall gegen 14:15 Uhr ereignet. Er wollte zu dieser Zeit die Hersfelder Straße in Richtung Fritzlarer Straße überqueren. Nachdem er links und rechts geschaut habe und glaubte, die Straße sei frei, war er losgelaufen. Plötzlich kam von links ein schwarzes Auto und fuhr ihn an, so der 28-Jährige. Nach dem Zusammenstoß hielt der Autofahrer an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Als der Fußgänger sagte, dass er das nahegelegene Krankenhaus aufsuchen will, soll ihm der Mann mit Blick auf seine stark blutende Hand ein Pflaster übergaben haben, bevor er in sein Auto stieg und in Richtung Wiener Straße weiterfuhr. Der Fußgänger erlitt neben der Handverletzung eine Fußquetschung, weshalb er nach dem Unfall ein Krankenhaus aufsuchte. Nach der dortigen Behandlung meldete er den Unfall persönlich auf dem Innenstadtrevier. Der 28-Jährige beschrieb den Fahrer als einen ca. 40 Jahre alten Mann mit athletischer Figur, dunklerem Teint und dunklen Haaren. Es soll sich um ein "Familienauto" gehandelt haben, in dem neben dem Fahrer eine Frau und drei Kinder saßen.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

