POL-KS: Zwei Männer nach nächtlichen Auto-Aufbrüchen in Ahnatal festgenommen: Tatverdächtigen droht U-Haft

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Eine ausgelöste Alarmanlage und die schnelle Meldung eines Anwohners aus Ahnatal-Weimar führten in der Nacht zum heutigen Freitag zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Auto-Aufbrechern. Die festgenommenen Männer im Alter von 18 und 30 Jahren mit marokkanischer und algerischer Staatsangehörigkeit, die in Flüchtlingseinrichtungen im Landkreis Kassel und Waldeck-Frankenberg leben, stehen im Verdacht, für mindestens fünf Taten in der Nacht verantwortlich zu sein. Da beide erst in der vergangenen Woche gemeinsam wegen Diebstählen aus Kfz in Erscheinung getreten sind, prüfen die zuständigen Ermittler der EG 4 der Kasseler Polizei aktuell, ob die Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Notruf des Anwohners aus der Straße "Am Eichhölzchen" war vergangene Nacht gegen 1:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Er und seine Frau waren durch den an ihrem Auto ausgelösten Alarm wachgeworden und hatten die mutmaßlichen Täter noch weglaufen sehen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte dazu, dass für die zwei Tatverdächtigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe die Handschellen klickten. Eine Durchsuchung der Männer förderte Aufbruchswerkzeug und eine Taschenlampe zutage, die sie laut weiteren Zeugen genutzt hatten, um in geparkte Autos zu leuchten. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei ihnen Diebesgut, dass aus Fahrzeugen im Haselweg, "Am Eichhölzchen" und der Oberstraße stammte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter auf ihrem Beutezug nach wertvollen Dingen in den geparkten Pkw, die teilweise unverschlossen waren, Ausschau gehalten, die Autos anschließend geöffnet und durchsucht. Die Tatverdächtigen befinden sich aktuell noch im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

