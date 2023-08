Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl am Wasserturm - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr, befand sich der Geschädigt mit einem Freund auf einer Bank am Hauptbrunnen des Wasserturms. Ein bisher unbekannter Täter näherte sich den beiden unbemerkt von hinten und entwendete die dunkelblaue Lederumhängetasche der Marke "Tommy Hilfiger", welche der Geschädigte neben sich abgestellt hatte. In der Tasche befand sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten eine E-Zigarette, Haus- und Autoschlüssel sowie ein weiterer Schlüssel. Zunächst flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung der Kunsthalle, wo er dann auf der Beifahrerseite eines älteren, silbernen Audi A5 mit unbekanntem Kennzeichen einstiegt. Anschließend fuhr das Fahrzeug mit zwei Insassen in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170-180 cm groß, zwischen 17 und 19 Jahren, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine weißes T-Shirt, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel.: 0621 174-3310 zu melden./JN

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell