Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel, Bergpark Wilhelmshöhe, nicht angemeldete Protestaktion von Umweltaktivisten

Kassel (ots)

Im Verlaufe der am heutigen Sonntag, 04.08.2024, stattfindenden Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe kam es zu einer nicht angemeldeten Protestaktion von Umweltaktivisten. Hierbei stiegen mehrere Personen auf die dortigen Kaskaden, zeigten ein Banner gegen Wasserverschmutzung und brachten eine bislang unbekannte Substanz in das herabfließende Wasser ein. Dadurch entstand eine weithin gut sichtbare grüne Verfärbung. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Aktivisten in verschiedene Richtungen. Die Aktion wurde laut mehreren Zeugen mittels einer Drohne gefilmt.

Das verfärbte Wasser konnte durch den Wassermeister in einem separaten Rückhaltebecken eingespeist werden, sodass die Wasserspiele fortgesetzt werden konnten. Die Entnahme des verunreinigten Wassers aus dem Kreislauf führte lediglich zu einer verkürzten Dauer der abschließenden Wasserfontäne.

Zwei mutmaßlich an der Protestaktion beteiligte Personen konnten im Nachgang vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Weitere, zunächst kontrollierte Personen waren laut derzeitigem Kenntnisstand nicht an der Aktion beteiligt. Wie viele Personen letztlich an der Aktion mitwirkten, bedarf der weiteren Auswertung der Zeugenaussagen. Das gezeigte Banner konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Um was es sich bei der eingebrachten Substanz genau gehandelt hat und ob durch das Ausbringen Sachschäden entstanden sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell werden Strafanzeigen wegen Verdacht der Wasserverunreinigung gefertigt. Es wurden Wasserproben entnommen, die in der Folge durch die untere Wasserbehörde analysiert werden. Ersten Einschätzungen nach handelt es sich aber um eine Substanz, die für Menschen und Umwelt ungefährlich ist.

Thomas Stumpf, Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell