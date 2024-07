Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradcomputer von Rädern gestohlen

Zeugensuche

Gangelt/-Mindergangelt (ots)

Am 4. Juli beabsichtigte eine 60 Jahre alte Frau, in einem neben dem Freibad gelegenen Imbiss zu essen. Ihr Fahrrad stellte sie in Sichtweite ab. Gegen 16.30 Uhr bemerkte sie einen bislang unbekannten jungen Mann, der sich mit einem schwarzen Mountainbike ihrem Fahrrad näherte und schließlich den am Lenker befestigten Fahrradcomputer stahl. Er flüchtete in Richtung Niederlande und war laut Beschreibung 18 bis 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, dunkel gekleidet mit dunkler Kapuze und wirkte südländisch. Etwa eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr, machte eine 62 Jahre alte Gangelterin mit ihrem Begleiter eine Fahrradtour, die sie auch über die Schinvelder Straße führte. In Höhe der Brommler Mühle wurden sie auf vier Jugendliche aufmerksam, die mit ihren Rädern hinter der Frau und ihrer Begleitung herfuhren. Als die Jugendlichen schließlich ganz dicht an den Ausflüglern vorbeifuhren, griff einer der Unbekannten nach dem Tacho der Frau und riss ihn vom Lenker ab. Der Versuch, den Tacho des Mannes ebenfalls zu stehlen, scheiterte. Die Personengruppe flüchtete danach in Richtung Schinveld. Hier wurden die Jugendlichen als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover und sprachen mit niederländischem Akzent. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft, ob die Täter für beide Taten in Frage kommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

