POL-HS: Senior stürzt mit Pedelec

Erkelenz-Schwanenberg (ots) - Gegen 02.25 Uhr brannte am frühen Mittwochmorgen (3. Juli) aus bislang ungeklärter Ursache am Rheinweg eine Thujahecke. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Da von einer vorsätzlichen Begehungsweise ausgegangen wird, ermittelt zudem die zuständige Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

