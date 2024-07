POL-HS: Brand einer Thujahecke

Heinsberg (ots) - In der Liecker Straße verschafften sich unbekannte Personen vermutlich in der Nacht von Montag (1. Juli), 16 Uhr, auf Dienstag (2. Juli), 07.30 Uhr, Zugang zu einem Rohbau, aus dem sie bereits installierte Kabel durchtrennten und mitnahmen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

