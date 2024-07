POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Wegberg-Beeck/Wassenberg-Birgelen (ots) - Unbekannte Personen stahlen auf der Holtumer Straße bereits in der Nacht vom 25. Juni auf den 26. Juni ein rotes Motorrad der Marke BMW, an dem ein Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht war. In der darauffolgenden Nacht verschwand in der Lambertusstraße eine schwarze Suzuki Bandit mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

