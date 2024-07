POL-HS: Motorraddiebstähle

Wegberg (ots) - Der Eigentümer eines Pkw Hyundai mit Neusser Kennzeichen (NE-) parkte sein Fahrzeug in der Nacht zum 30. Juni (Sonntag) auf dem Parkplatz an der alten Feuerwehr in Wegberg an der Venloer Straße. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass der vordere rechte Reifen offenbar zerstochen wurde. Zudem wurden mehrere Radmuttern am Fahrzeug gelöst. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Personen, ...

