Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Softdrinks und Chips aus Garage entwendet

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Unbekannte Täter entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Chipstüten und Softdrinks. Hierfür waren sie in der Nacht von Montag (1. Juli), 22 Uhr, auf Dienstag (2. Juli), 04.30 Uhr, in eine an der Josefstraße gelegene Garage eingedrungen, die von einem angrenzenden Verbrauchermarkt als Lager genutzt wird.

