Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt E-Scooter aus Garage

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30. Juni) wurde ein Anwohner der Kölner Straße gegen 1 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster blickte, bemerkte er einen unbekannten Mann, der zuvor gewaltsam eine am Heinrich-Jansen-Weg gelegene Garage geöffnet hatte und mit einem E-Scooter der Marke Ninebot, der sich zuvor in der Garage befand, flüchtete. Der Tatverdächtige war etwa 16 bis 25 Jahre alt und zirka 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und war mit einem dunklen Hoodie und einer kurzen Hose bekleidet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

