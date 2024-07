Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach exhibitionistischer Handlung

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Freitagnachmittag (28. Juni) beobachtete ein Zeuge gegen 15.40 Uhr auf dem Friedhof an der Friedensstraße einen bislang unbekannten Mann, der sich mit heruntergelassener Hose selbst befriedigte. Als er bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete der Unbekannte zu Fuß durch das angrenzende Feld in Richtung Thornstraße. Er war etwa 20 Jahre alt und kräftig bis dick. Er trug eine kurze dunkle Stoffhose und hatte blonde Haare. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

