Heinsberg (ots) - Am Sonntag (30. Juni) kletterte ein bislang unbekannter Mann gegen 10.55 Uhr über den rückwärtigen Zaun eines an der Industriestraße gelegenen Verbrauchermarktes, gelangte so in den Innenhof und nahm eine Kiste Bier an sich. Nachdem er dann eine Stahltür gewaltsam öffnete, flüchtete der Tatverdächtige mit seiner Beute in unbekannte Richtung. ...

mehr