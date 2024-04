Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hubschrauberabsturz leicht verletzt überstanden

Föritztal (ots)

Bei Holzarbeiten kam es am frühen Mittwoch Nachmittag zum Absturz eines Hubschraubers bei Judenbach. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Spezialhubschrauber beim Abheben aufgrund einer Windböe in Schräglage, wodurch ein Rotorblatt im Boden hängen blieb. In der weiteren Folge stürzte der Hubschrauber zu Boden. Der 54-jährige Pilot wurde hierbei leicht verletzt und konnte aus eigener Kraft das Wrack verlassen. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Am Hubschrauber entstand aufgrund des Absturzes Totalschaden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell