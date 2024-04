LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Mopeds die B 281 zwischen Rockendorf und Krölpa. Mutmaßlich in einer Kurve von einer Windböe erfasst, kam der junge Mann von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Sein 15-jährige Sozius zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

