Geilenkirchen-Beeck (ots) - Am Dienstagmorgen (2. Juli) verlor ein 81 Jahre alter Niederländer gegen 10.10 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen den Ortschaften Apweiler und Beeck ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte auf seine linke Körperseite. Auf Grund der Schwere seiner davongetragenen Verletzungen musste der Radfahrer mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: ...

