LPI-GTH: Reifensätze gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Gestern Abend wurde ein 22 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er überquerte fahrenderweise einen Fußgängerüberweg vor einem Kreisverkehr in der Wachsenburgallee. Eine aus Richtung "Auf der Setze" kommende 53-jährige Chevrolet-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer ...

mehr