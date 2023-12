LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Stadtilm (ots) - Eine 74 Jahre alte Ford-Fahrerin kam heute Morgen vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Bahnhofstraße nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Frau wurde einer Notfallversorgung zugeführt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

