Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsätze an Schulen

Arnstadt (ots)

Heute kam es im Stadtgebiet Arnstadt an sieben Schulen zu einem polizeilichen Einsatz. Bei den betreffenden Schulen sind zuvor gegen 11.30 Uhr digitale anonyme Drohschreiben eingegangen. Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet. An dem polizeilichen Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Arnstadt und der LPI Saalfeld beteiligt. Es wurden unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage vor, das Bildungsministerium und das Schulamt sowie die Schulleitungen sind involviert. Ein Zusammenhang zum bundesweiten Phänomen von Anschlagsdrohungen wird geprüft. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell