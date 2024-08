Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei mutmaßlichem Raub in Rothenditmold schwer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei in ein Kasseler Krankenhaus gerufen, da dort ein Mann mit schwersten Verletzungen eingeliefert worden war. Wie der 35-Jährige noch gegenüber den Polizisten angab, war er zuvor Opfer eines Straßenraubes im Bereich Marburger Straße geworden. Im Anschluss war der Mann, der schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und mehrere Zähne ausgeschlagen bekam, nicht mehr bei Bewusstsein und musste notoperiert werden. Inzwischen soll er außer Lebensgefahr sein, konnte aber noch nicht vernommen werden. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Raub oder die unbekannten Täter geben können.

Der Rettungsdienst war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2:50 Uhr wegen des verletzten Mannes zum Ottokar-Knierim-Platz in Kassel gerufen worden. Ob es sich hierbei um den Tatort handelt, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der 35-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit lebt in Frankreich, hielt sich aber zuletzt in Kassel auf. Seinen bisherigen, kurzen Angaben nach soll es sich bei den Tätern, die ihn zusammengeschlagen und sein Handy geraubt haben, um drei unbekannte Männer gehandelt haben, die sich in arabischer oder französischer Sprache unterhielten.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Rothenditmold verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem mutmaßlichen Raub geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell