Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Fund einer weiblichen Leiche: Verstorbene identifiziert; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 5.8.2024, um 13:36 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5837529 veröffentlichte Pressemitteilung).

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Nachdem am Sonntagmittag eine weibliche Leiche in einem Waldstück in der Gemarkung Söhrewald gefunden worden war und sich die Kasseler Staatsanwaltschaft und die Polizei am gestrigen Montag mit einem Zeugenaufruf und der Bitte um Hinweise auf die Identität der unbekannten Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewandt hatten, ist deren Identität nun aufgrund eingegangener Hinweise sowie sich daran schließender Ermittlungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geklärt. Es handelt sich bei der Verstorbenen mutmaßlich um eine 46-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die fortgesetzten umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei erhärteten zudem den bisherigen anfänglichen Verdacht, dass die Verstorbene Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein könnte.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo laufen weiterhin auf Hochtouren. Zeugen, die in der vergangenen Woche im Waldgebiet zwischen der L 3460 und dem Windpark Söhre verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Für das bislang gezeigte große Interesse und die Vielzahl eingegangener Hinweis danken Polizei und Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit - angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte - keine näheren Informationen zu dem Tatopfer gegeben werden können.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas May, Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell