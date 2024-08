Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Fund von verstorbener Frau im Wald: Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 5. und am 6. August 2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen).

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Nachdem am Sonntagmittag in einem Waldstück in der Gemarkung Söhrewald eine verstorbene Frau gefunden worden war, die Opfer eines Tötungsdelikts wurde, konnte die Polizei am gestrigen Dienstag einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der 62-jährige Mann aus dem nördlichen Schwalm-Eder-Kreis mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte sich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks selbst der Polizei gestellt.

Gegen ihn erging heute auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft Haftbefehl durch das Amtsgericht Kassel wegen des Verdachts des Totschlags. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei dem Mann handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten der Verstorbenen. Er ist dringend verdächtig, die Frau am vergangenen Mittwoch in dem Waldstück mittels stumpfer Gewalt getötet zu haben.

Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine näheren Informationen zu einzelnen Ermittlungsergebnissen und - angesichts der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte - weder zu dem Tatopfer noch zu dem Tatverdächtigen gegeben werden können.

