Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 8.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Oberzwehren: Polizei fahndet nach Sattelzug mit blauer Plane

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstagnachmittag um 17:50 Uhr in Kassel-Oberzwehren ereignete, suchen aktuell die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein Sattelzug auf der Mattenbergstraße unterwegs und nach links in die Straße "Im Lohre" abgebogen. Hierbei stieß der Sattelauflieger des Gespanns gegen die Fahrerseite eines am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra, wodurch der Pkw sogar über den Bordstein auf den Grünstreifen gehoben und erheblich beschädigt wurde (siehe Foto). Ein Anwohner war durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden und konnte den Lkw beim Blick aus dem Fenster noch in Richtung Waldmannstraße wegfahren sehen. Es soll sich um einen Sattelzug mit blauer Zugmaschine gehandelt haben, dessen Auflieger eine blaue Plane mit weißer Aufschrift hatte. Die Aufschrift bestand aus zwei Wörtern, wobei das zweite mit dem Buchstaben A anfing, so der Zeuge. An dem Astra, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Sollte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden, so würde die Autobesitzerin aus Kassel auf den gesamten Kosten sitzen bleiben.

Da sich der Sattelzug mutmaßlich in dem Wohngebiet verfahren hatte, erbitten die Ermittler Hinweise durch Zeugen, denen der Lkw aufgefallen sein könnte. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

