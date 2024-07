POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Tankfahrzeug in der Ortslage Dachsenhausen

B327 - Niedert (ots) - Am Dienstag, den 02.07.2024 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B327 im Bereich Niedert. Beteiligt sind zwei PKW, die Insassen der Fahrzeuge wurden verletzt. Aktuell ist die B327 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wir bitten von Anfragen abzusehen, nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard tel. 06742 809-0 ...

