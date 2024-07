Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unklarer Sachverhalt mit Waffe in der Ortslage Halsenbach

Boppard (ots)

Am 02.07.2024 wurde gegen 11:10 Uhr eine Person gemeldet, die mit einer Waffe in ein Bürogebäude in der Ortslage Hassenbach geht. Daraufhin wurde die Örtlichkeit durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Boppard und einen Diensthundeführer aufgesucht.

Anschließend wurde das Anwesen nach der Person abgesucht. Die Person konnte angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die Person die Waffe für Schulungszwecke mit in das Anwesen genommen hatte. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefahrenlage. Es wurde ein Vergehen gegen das Waffengesetzt aufgenommen.

